RIM称大量客户参与黑莓10测试

苹果推出新版iPad 起价329美元创新低
路透3月21日 - 苹果周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。
路透多伦多1月16日（记者 Euan Rocha） - 黑莓手机生产商Research in Motion（RIM）RIMM.ORIM.TO正帮助用户做好转向使用该公司即将推出的黑莓10智能手机的准备，希望新手机能助其从苹果(AAPL.O)等竞争对手处夺回市场份额。
黑莓10为触屏手机，将于1月30日推出。RIM希望借该系列手机恢复元气。
RIM高级企业客户负责人Bryan Lee周三对路透表示，用户对该公司为黑莓10所开展准备工作的参与度和反馈令人振奋。
RIM能否重夺市场份额确实取决于企业和政府机构等大客户，这些客户一直很看重黑莓手机的安全特性。
Lee表示，北美有超过1,600个客户注册了“黑莓10准备项目”（BlackBerry 10 Ready Program），超过1,000个客户正积极参与。该项目为客户提供服务、信息和工具，简化切换到黑莓10和黑莓企业服务器10（BlackBerry Enterprise Server 10）的过程。
RIM还表示，其黑莓企业服务器10正处于测试阶段，在北美已有130家政府机构和企业参与测试。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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