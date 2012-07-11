RIM明年新产品将扭转低迷局势--CEO

路透安大略省滑铁卢7月10日电---Research In MotionRIM.TORIMM.O新首席执行官(CEO)Thorsten Heins周二誓言,将用明年推出的新一代黑莓产品扭转公司眼下的低迷局势,他还称将把RIM转变为"精干,出色的狩猎机器".

但他在就任後主持的首次年会上,除了表示对用黑莓10产品挽救公司坚信不疑之外,没有向股东表达更多的东西.该公司股价在他讲话後进一步下挫5%.

"会议上并没有提到将公司出售,也没有提到分拆公司,而且我们最大的担忧还是黑莓10产品无济于事,"Jaguar Financial董事长Vic Alboini表示."那我们现在处在什麽位置?"他长期以来都对RIM持批评看法.

在上一年度遭遇公司价值缩水近80%後,Heins决定将推出新款手机的时间推迟到关键的假期购物季之後,这加重了股东的挫败感.

"我对公司过去一年的表现不满意,"Heins对大部分都兴致不高的听众称."你们中的许多人都对我们度过转变期所用的时间之长而感到不满."

不过,Heins表示相信RIM正向着正确的方向前进.Heins四年前从从电子业巨头西门子(Siemens AG)投入RIM旗下,并在今年1月就任CEO.

"我已为RIM集结了一个领导团队,他们真正有能力领导我们迈向未来."他对股东称.

RIM早在十几年前推出的首款黑莓产品中就创造性地加入了移动电邮,但随着消费者蜂拥购买苹果(AAPL.O)的iPhone以及基於谷歌(GOOG.O)安卓系统的产品,RIM的市场份额急剧萎缩.(完)

--编译 徐安琪;审校 徐文焰

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