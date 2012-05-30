黑莓手机生产商RIM预亏 拟大幅裁员

路透多伦多5月29日电---黑莓手机生产商Research In Motion(RIM)RIM.TO RIMM.O周二发出预警称,可能将公布营运亏损,并表示已聘请银行家帮助其审查业务.这是曾经风光一时的黑莓手机生产商在发出一连串令人沮丧的消息後,作出的最新表示.

RIM股价在过去一年已累计跌逾75%,目前处於八年低点,在周二盘後交易中下挫近13%,至9.77美元左右.

"这是个灾难,确实非常糟糕,我们此前没有预测到这麽快就出现营运亏损,"Jefferies & Co.分析师Peter Misek称.

ThinkEquity LLC分析师Mark McKechnie,因RIM的专利权价值,而将该公司目标股价定为"每股约10美元".

RIM定於6月28日公布第一季业绩.

根据汤森路透I/B/E/S对分析师的调查,分析师预计第一季RIM每股盈余(EPS)为0.42美元,营收为36.4亿美元.

RIM还表示,将在一些地区大规模裁员,证实了此前的裁员报导,因该公司努力在智能手机市场重新定位,目前其远远落後于竞争对手苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)的安卓(Android)系统.

但RIM没有透露裁员规模,也没有说明营运亏损的可能数量.两位接近RIM的消息人士上周表示,该公司计划在明年初将员工数量削减至一万人左右,目前其全球员工人数大约为1.65万人.

RIM表示,在3月底公布年底业绩後,其已延聘摩根大通和加拿大皇家银行的银行家助其进行策略审查.

RIM希望银行家评估包括改善整体业务模式,以及透过合作及授权协议方式扩张黑莓平台等的策略.(完)

--编译 于春红;审校 戴素萍

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