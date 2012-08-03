RIM将推出新的PlayBook平板电脑

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透多伦多8月2日电---Research In MotionRIMM.ORIM.TO周四称，下周将在加拿大推出新的PlayBook平板电脑，该设备将提供内置的蜂窝网络支持功能，这是与此前版本的一大区别。
RIM计划未来几个月在美国、欧洲、南非、拉美和加勒比地区推出该款平板电脑。
RIM一年多以前推出PlayBook平板电脑，这是首个使用QNX操作系统的产品，RIM新一代的黑莓手机将使用该系统。
不过PlayBook平板电脑在刚刚推出时广受指责，因缺乏电子邮件等基本功能，尽管价格大打折扣，并进行了大规模软件升级，仍未能取悦消费者。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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