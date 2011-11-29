分析师对RIM前景并非全部看空

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透11月28日电---周一上午公布的两则关於黑莓手机生产商Research In MotionRIM.TORIMM.O的报告观点截然相反。
Sterne Agee分析师Shaw Wu将RIM评级由"买入"下调至"中性"，称竞争加剧将损及该公司的利润率。
Scotia Capital分析师Gus Papageorgiou则认为，RIM"极度超卖"，"该公司获利能力仍很强，用户仍在增加，但是股票走势似乎暗示公司业务陷入困境。"Papageorgiou是为数不多的仍相对看好RIM的分析师之一。
Wu表示，他没有建议客户卖出RIM的主要原因是该公司可能成为并购目标。
Wu认为，此前的网络瘫痪将令服务和软件利润承压，因运营商和企业客户都获得了优惠，并要求打折。
Papageorgiou指出，RIM独一无二的网络令该公司与众不同，能够实现定制的数据计划，运营商可以削减网络流量。"这种优势短期内不会消失。"（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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