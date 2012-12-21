美股业绩: RIM会计年度第三季亏损小于预期,股价大涨

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透12月20日 - 黑莓手机生产商Research In Motion 周四公布季度亏损小于预期,现金储备上升,带动其股价大涨逾7%.
但该处境艰难的企业亦公布用户数量首次下降,而大约一个月之后公司将推出至关重要的BB10新型智能手机.
RIM公布,未计一次性项目,季度亏损为1.14亿美元,合每股亏损0.22美元.根据汤森路透I/B/E/S数据,分析师此前预计每股亏损0.35美元.
RIM股价周四在正规交易时段收高3.6%,报14.12美元,在美股盘后交易中大涨7.6%,至15.20美元.对于下月该公司推出新型BB10智能手机前,公司现金储备上升,投资者感到欣喜.
当季RIM的现金储备从前季的23亿美元升至29亿美元.在1月30日推出新机型前,该公司需要这些资金以生产和推销新产品.
RIM希望透过推出BlackBerry 10来重塑自身形象并恢复过去的荣耀.该公司公布会计年度第三季意外录得净利,反映在重组国际部门中获得一次性税项利得.
在截至12月1日止的一季,RIM公布净利为900万美元,合每股盈余0.02美元,上年同期分别为2.65亿美元和0.51美元.
RIM称,其客户群数量从9月1日止当季的大约8,000万降至约7,900万.
该公司公布,当季智能手机出货量为690万部.其日渐过时的黑莓手机系列不断将地盘输给苹果 的iPhone和谷歌 Android操作系统支持的一系列手机.(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
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