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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 2日 星期一 08:54 BJT

RIM或迫于压力考虑结盟微软

知情人士透露，黑莓手机制造商RIM董事会面临的压力日增，迫使其考虑出售网络业务或与微软结盟等不乐见的方案。此前该公司已再次推迟发布新一代智能手机。消息人士透露，选项之一是采用微软即将发布的Windows 8。

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