RIM或迫于压力考虑结盟微软

知情人士透露，黑莓手机制造商RIM董事会面临的压力日增，迫使其考虑出售网络业务或与微软结盟等不乐见的方案。此前该公司已再次推迟发布新一代智能手机。消息人士透露，选项之一是采用微软即将发布的Windows 8。