中国明年将参加环太平洋军演

美国国防部副部长卡特称，中国人民解放军接受邀请，明年将首次参与美国主导的大型海军演习(RIMPAC)，但受美国法律制约，只能参与减灾等不太敏感的演习。2012年在夏威夷附近海域举行的上一次RIMPAC演习时，有来自22个国家的舰艇和潜艇参加。路透