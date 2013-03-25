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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 25日 星期一 14:14 BJT

中国明年将参加环太平洋军演

美国国防部副部长卡特称，中国人民解放军接受邀请，明年将首次参与美国主导的大型海军演习(RIMPAC)，但受美国法律制约，只能参与减灾等不太敏感的演习。2012年在夏威夷附近海域举行的上一次RIMPAC演习时，有来自22个国家的舰艇和潜艇参加。路透
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