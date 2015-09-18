中国再保险与中金公司IPO申请获批--IFR

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港9月18日 - 中国最大再保险企业--中国再保险(集团)与知名投行--中国国际金融股份有限公司向香港提交首次公开招股(IPO)申请已获批准，IPO总额高达30亿美元。
汤森路透旗下IFR杂志周四报导，中国再保险公司和中金(CICC)已获香港交易所的上市委员会批准,这是香港IPO市场第四季度的首次公开发行。
IFR称，按惯例,获IPO批准后公司会启动销售,但中金公司和中国再保险均决定由于股票市场的波动,将在10月初香港国庆假期后再进行路演等上市工作。
此前IFR曾报导，中国再保险料在第四季上市，可能集资达20亿美元；中金公司IPO规模或最高10亿美元。
中国再保险表示，公司2014年净利成长61%，至55亿元人民币，营收成长14%，至778亿元人民币。
中金向联交所提交的文件则显示，该公司于2014年度收入及其他收益为61.56亿元人民币；同期净利为11.19亿元，平均权益回报率15.1%。(完)
(整理 赵红梅；审校 曾祥进)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。