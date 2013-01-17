力拓解雇CEO艾博年 因大手笔收购导致巨亏（更新版）

(新增更多细节)

* 力拓解雇执行长艾博年

* 由铁矿石部门主管Sam Walsh接任

* 铝和煤矿资产减记140亿美元

* 伦敦上市股票价格下跌逾2%

路透伦敦1月17日 - 矿业巨头力拓(RIO.L)周四将其执行长艾博年解雇,并透露其任期内进行的两笔最大收购--莫桑比克煤矿和加拿大铝业集团(Alcan aluminium group)减记140亿美元.

艾博年是矿业界的重量级人物,于20年前加入力拓,他的位置将由铁矿石部门主管Sam Walsh取代.负责收购和整合莫桑比克煤矿资产的Doug Ritchie也被扫地出门.

2007年艾博年以380亿美元收购加拿大铝业集团,当时力拓面临同业的压力,不扩大规模就面临被兼并的风险.该交易创下市场之最,但结果却是灾难性的.

由于市场下滑,铝价大跌,这次收购成为一个败笔.此后多年力拓在铝业务上遭遇亏损,并录得数以10亿美元计的亏损.一年前,力拓已经对这些资产减记89亿美元.

投资人及分析师认为Walsh是领导力拓的安全人选,但许多人怀疑这名老将是否能够成为力拓的长期解决对策,加上去年7月力拓财务长离职一事,也让外界担心力拓的管理团队.

"这是(艾博年)并购纪录的又一次不良成绩,我想,基于这次减值损失规模之大....我并不意外他因此下台,我也不意外看到Doug Ritchie下台,"麦格理分析师Jeff Largey称.

艾博年下台,加上力拓减值损失比2011年获利高出一倍以上的消息,令市场大感意外,力拓股价在伦敦盘初下跌2.5%,至33.72英镑.

"我并没料到会认列减值140亿美元,"Pengana Capital投资主管Tim Schroeders称.他表示,这次高层易人显示出,力拓面临改善财务管理的压力.(完)

(编译 蔡美珍; 审校 王洋)

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