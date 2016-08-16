里约奥林匹克公园一部高空摄像机坠地致七人受伤

路透里约热内卢8月15日 - 周一里约奥林匹克公园一部高空摄像机坠落到地，导致七人受伤，其中包括两名儿童，成为这届奥运会一系列不测事故中的最新一起。

此次事故中，无人受重伤，但却令奥运组织方再遭尴尬。此前已发生美国游泳金牌得主Ryan Lochte及其三名队友周末遭持械抢劫，以及在里约观看奥运的两名政府部长遭抢劫等事件。

据目击者及官员称，该高空摄像机属于官方奥运转播机构，电缆断裂后从大约20米(65英尺)坠落，引发人群一阵尖叫。

据一位里约奥运官员称，事故后共有四人被送往医院，包括两名被电缆砸中的儿童；预计四人会在周一稍晚出院。(完)