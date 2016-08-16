里约奥林匹克公园一部高空摄像机坠地致七人受伤

美国在韩导弹防御系统选址的合同可能推迟签署--韩联社
路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社报道，韩国国防部周一表示，有关美国导弹防御系统选址的合同可能推迟签署。 韩国和美国称，部署终端高空防御飞弹(萨德，THAAD)系统是为了防御朝鲜日益增强的核能力和弹道导弹能力。 但中国强烈反对在韩国部署萨德系统。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透里约热内卢8月15日 - 周一里约奥林匹克公园一部高空摄像机坠落到地，导致七人受伤，其中包括两名儿童，成为这届奥运会一系列不测事故中的最新一起。
此次事故中，无人受重伤，但却令奥运组织方再遭尴尬。此前已发生美国游泳金牌得主Ryan Lochte及其三名队友周末遭持械抢劫，以及在里约观看奥运的两名政府部长遭抢劫等事件。
据目击者及官员称，该高空摄像机属于官方奥运转播机构，电缆断裂后从大约20米(65英尺)坠落，引发人群一阵尖叫。
据一位里约奥运官员称，事故后共有四人被送往医院，包括两名被电缆砸中的儿童；预计四人会在周一稍晚出院。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社报道，韩国国防部周一表示，有关美国导弹防御系统选址的合同可能推迟签署。 韩国和美国称，部署终端高空防御飞弹(萨德，THAAD)系统是为了防御朝鲜日益增强的核能力和弹道导弹能力。 但中国强烈反对在韩国部署萨德系统。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
文亨杓在12月被逮捕，此前他承认在担任韩国保健福利部长时，下令NPS支持去年三星旗下两家企业的80亿美元并购案。NPS是全球第三大养老基金，由保健福利部负责管辖。(完)
路透首尔1月15日 - 韩国特别检察官周日称，检方在决定是否逮捕三星集团领导人李在镕时，将会考虑到此事对经济面的影响。李在镕卷入了一项涉及总统的干政案调查。