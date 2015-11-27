力拓批准19亿美元的铝土矿扩产项目 以迎合中国需求（更新版）

路透墨尔本11月27日 - 力拓(RIO.AX)(RIO.L)周五批准澳洲北部一个19亿美元的铝土矿扩产项目，在全球多数矿商削减支出之际推进一个大型矿场的建设。

这个在昆士兰州的Amrun项目，投产初期将年产2,280万吨铝土矿，取代力拓的East Weipa矿产出，并将把Cape York的出口量提升50%。力拓此举旨在满足强劲增长的中国铝生产商需求。

Amrun是力拓最大的三个增长项目之一，另外两个是澳洲铁矿石扩产项目和蒙古奥尤陶勒盖铜金矿扩产项目。

力拓的铝土矿项目成本高达5亿美元，低于一些分析师的预期。在矿业整体低迷，项目青黄不接之际，力拓可以善加利用际劳工和设备成本下降的优势。

力拓计划在2019年投产Amrun项目，该项目原名为Southof Embley。公司表示，希望最终把Amrun矿的年产量扩大到5,000万吨，该矿的总储量是15亿吨。

“这是个很棒的项目，有增长潜力，”力拓负责铝业务的执行长Alfredo Barrios接受路透电话采访时表示。

他还表示，该矿的营运成本预计会低于公司目前澳洲铝土矿的单位成本。

“可以确定的是，这是一项一流的资产，”他说，但未就预期回报置评。

他说，从铝土矿生产氧化铝的中国炼铝厂看重供应安全，以及从力拓矿山所获铝土矿品质稳定，随着中国铝土矿产出下降以及品质的恶化，他们将需要更多力拓的铝土矿。

“随着中国炼铝厂寻求提高冶炼产能，我们显然最适合向这些炼厂提供氧化铝，”Barrios说。

他说，中国在2014-2025年间对进口氧化铝的需求料将增加逾两倍至1.25亿吨。

但也有怀疑论者质疑力拓在当前投资新项目是否明智。他们曾看到力拓在矿业繁荣时期花费数以十亿美元计的资金来扩张，在此同时其股价却降至六年低点附近。

“铝需求前景远远好于铁矿石和铜。但整体环境还是这样，谁也躲不过，”投资研究机构晨星(Morningstar)的资源分析师Mathew Hodge说。

“只要资本和营运成本在下降，就表明价格在长期内还将下跌，”他说。(完)