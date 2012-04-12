力拓及必和必拓上季铁矿石产量料低於预期

* 力拓及必和必拓上季产量数据

* 公布日期:4月17日(力拓)及18日(必和必拓)

* 热带气旋及豪雨影响铁矿石出货

* 必和必拓煤矿遭到劳工纠纷及气候因素影响

* 本季料将回升,因雨季结束

路透悉尼4月12日电---力拓(RIO.AX)及必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)料将公布3月季度铁矿石产量低於预期,因大雨及热带气旋扰乱澳洲港口及矿场运作.

损失产量合计可能高达400万吨--相当於该季整体产量估值的4%左右.

产量减少情况明显反映在航运统计数字,同时也协助支撑海运铁矿石价格,尽管中国需求放缓.中国是澳洲铁矿石最大买主.

"是供给减少,而非需求增加,在支撑价格向上,"澳洲一大宗商品交易商称.

根据Steel Index公司资料,含铁量62%的指标铁矿石.IO62-CNI=SI价格在每吨148.70美元,为10月18日以来最高.

即将卸任的必和必拓铁矿石部门负责人Ian Ashby在3月底警告,中国铁矿石需求成长"趋平",造成矿业股及澳元挫跌.

但至少在目前,这家全球第三大铁矿石生产商打算推进一项100亿美元的计画以扩大产量.

那应能让当前季度的产量大幅提高.一般而言本季度的生产都很强劲,因西澳Pilbara矿石带的天气改善.

**力拓扩张计画顺利进展**

力拓的产量扩张行动目前也在按计划进行.力拓致力於逐渐提高年产量,目标是从当前的2.3亿吨到2013年下半年增至2.83亿吨.

分析师估计,豪雨加上力拓Paraburdoo矿区和必和必拓Newman山矿坑上季初遭两个热带气旋侵袭,以及3月底Lua热带气旋导致Dampier、Cape Lambert和Port Hedland等港口产生巨浪,分别造成力拓和必和必拓出货减少约200万吨.

力拓和必和必拓分别将於4月17日和18日公布季度产量报告.力拓是全球第二大铁矿石厂商,仅次于巴西淡水河谷(VALE5.SA).

CLSA Asia Pacific Markets分析师Hayden Bairstow调降其对力拓的季度产量预估3.8%至5,530万吨,也下调必和必拓的产量预估5.2%至3,860万吨.

根据港口当局数据,经由澳洲Port Hedland出货的铁矿石从2月的1,958万吨降至3月的1,866万吨.必和必拓和较小矿商Fortescue Metals (FMG.AX)及Atlas Iron (AGO.AX)都利用该港口出货.

Port Hedland的1月和2月出口均量为每月仅1,850万吨,低於12月季度的均量2,030万吨.(完)

--编译 蔡美珍/张若琪;审校 王丽鑫/张涛

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