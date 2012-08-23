力拓执行长认为大宗商品长期前景没有改变

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透柏斯8月23日电---力拓(RIO.AX)(RIO.L)执行长艾博年周四表示,全球大宗商品价格长期乐观的展望不变.此前澳洲资源与能源部长称该国的资源荣景期已触顶.
"对我而言,长期展望没有改变,"艾博年在珀斯举行的资源产业会议上表示.其并称,"首先我从来没说过出现荣景."
力拓在本月稍早公布获利时仍坚持160亿美元的支出计划,尽管其半年获利减少了三分之一,但预测中国经济在今年稍晚将小幅回升,而这应该会刺激铁矿石需求.
"我们当然看到中国出现需求疲软期...我对新兴市场仍然怀有同样的信心,"艾博年表示.(完)
--编译 戴素萍;审校 石冠兰/王洋
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