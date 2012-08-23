力拓执行长认为大宗商品长期前景没有改变

路透柏斯8月23日电---力拓(RIO.AX)(RIO.L)执行长艾博年周四表示,全球大宗商品价格长期乐观的展望不变.此前澳洲资源与能源部长称该国的资源荣景期已触顶.

"对我而言,长期展望没有改变,"艾博年在珀斯举行的资源产业会议上表示.其并称,"首先我从来没说过出现荣景."

力拓在本月稍早公布获利时仍坚持160亿美元的支出计划,尽管其半年获利减少了三分之一,但预测中国经济在今年稍晚将小幅回升,而这应该会刺激铁矿石需求.

"我们当然看到中国出现需求疲软期...我对新兴市场仍然怀有同样的信心,"艾博年表示.(完)

--编译 戴素萍;审校 石冠兰/王洋

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