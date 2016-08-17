里约奥运：中国体操队奥运金牌数为零 为30多年来头一遭

路透里约8月16日 - 中国三名体操选手周二未能站上领奖台，至此中国体操军团在里约奥运会上没有金牌进帐，这是中国自1984年回归奥运会以来在体操项目上的最差成绩。

中国队在作为传统优势项目的体操比赛中仅获得男团和女团两枚铜牌。这与2008年北京奥运会上的成绩相去甚远，当时中国体操队主导了该项运动，并获得男团和女团冠军。

自1984年回归奥运会以来，中国的体育体制取得了巨大成功，并在2008年本土举行的北京奥运会上登顶奥运金牌榜榜首。四年后在伦敦举行的奥运会上，中国的金牌数仅小幅下降，仅次于美国。

日本男子体操队上周夺得男团冠军，结束了中国队持续八年的霸主地位，尽管中国队在资格赛中排名第一。

由邓书弟、尤浩、林超攀、张成龙和刘洋组成的中国男子体操队沮丧地靠着椅背，张成龙更是在赛后伤心落泪。俄罗斯队这次赢得男团亚军。

这枚铜牌是中国体操男队在里约奥运会收获的唯一一枚奖牌。而在八年前的北京奥运会上，中国曾摘得男子体操项目八枚金牌中的七枚。

中国在伦敦奥运会上获得四枚体操金牌，女子体操队在平衡木项目上获得金牌和银牌。(完)