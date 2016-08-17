焦点：奥运金牌榜上中国暂居第三 恐创1996年以来最差纪录

8月16日，里约，中国队战胜德国队，夺得女乒团体金牌，这是中国代表团在里约奥运第17枚金牌。 REUTERS/Alkis Konstantinidis

路透里约热内卢8月16日 - 在里约奥运会上，中国的优势项目遭遇挫败，金牌榜上罕见地落居第三位，部分人士预测2016年里约奥运可能写下中国1996以来最差参赛成绩。

从羽毛球到跳水，中国选手金牌保卫战屡屡失利，不是在预赛阶段出局，就是屈居亚军或季军，导致中国夺得的金牌数落居美国及英国之后。

新华社周一在官方英文推特上写道，“是在开玩笑吧？奖牌榜上从未超越中国的国家就要赢过我们了。”这则推文还附上了奖牌榜的图片。但之后这则推文遭到删除。

里约奥运赛程过半，中国仅斩获13面金牌，远低于伦敦奥运同期的25金。截至周二，中国队已经有48面奖牌落袋，包括15金、15银和18铜。

“由于中国夺金机会集中在赛会的前半段，此次奥运中国要超过25金恐怕很难，这将创过去五届以来最低，”中国新闻网周日指出。

此次里约奥运，中国派出了有416名运动员的代表团，成为在境外参赛人数最多的一次。中国分别在1996年和2000年奥运会赢得16和28金。从2004年起，一直在金牌榜上排名第二，2008年在其主办的北京奥运会上更是赢得51金，创下其奥运参赛史上最高。

这次里约奥运却失望连连。开赛第一天，前奥运射击冠军杜丽和易思玲只摘得银牌和铜牌。孙杨获得400米自由泳银牌，且未能进入1,500米自由泳决赛。孙杨是伦敦奥运这两个项目的金牌得主。

在男子双人三米跳板比赛中，英国组合夺冠，中国仅拿到铜牌，未能实现三连冠。中国在羽毛球上的统治地位也被撼动，混双两对选手和世界排名第二的女双惨遭淘汰。

中国体育官员曾在奥运会之前警告称，中国队面临诸多困难，包括不熟悉南美环境，部分运动赛事规则有变，以及2008奥运“红利递减”等等。

中国国家体育总局副局长高志丹在今年7月向新华社表示，从2001年北京被确定为奥运主办城市起，中国开始为奥运会进行长期人才培养计划，这项计划还在继续，但已经没有巅峰时期的力度。这将是另一大挑战。

在奥运头几天只赢得少数奖牌之后，国家媒体及网民已开始宽大看待选手表现。许多评论员说，对中国而言享受运动比赛要比执着于金牌益发重要。

赢得铜牌的游泳选手傅园慧，目前在国内已是里约奥运最闪亮之星，光芒胜过为中国拿下金牌的选手，反映出这股潮流。

“中国人在进步，我们不需要靠金牌来提高自信，也不再对我们的选手太过苛刻，”微博上一个贴文说。

“现在我们追逐的黄金标准是像傅园慧表现出的幽默和天真。”(完)