力拓称仍预计中国钢铁需求将在近10亿吨的水平触顶

路透珀斯5月7日 - 力拓(RIO.AX)(RIO.L)周四表示，仍预计中国钢铁需求正在增长，并且在长期内将在接近10亿吨的水平触顶，这与一些预测者有关中国钢铁需求已经触顶的说法形成鲜明对比。

“我们仍相信，距离达到中国钢铁需求的长期顶峰还有很长的路要走，峰值大约为10亿吨，”力拓董事长Jan du Plessis在公司澳洲年会上回答问题时说道。

“这是长期辩论后我们达成的严肃结论。”

最新一份媒体报导引述分析师和其他人士称，力拓和必和必拓有关中国钢铁需求将在2025年左右在10亿吨触顶的预期已经过时了，这两家公司必须坚持这种预期才不会丢脸。(完)

(编译 杜明霞；审校 张明钧)

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