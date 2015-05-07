力拓称仍预计中国钢铁需求将在近10亿吨的水平触顶

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透珀斯5月7日 - 力拓(RIO.AX)(RIO.L)周四表示，仍预计中国钢铁需求正在增长，并且在长期内将在接近10亿吨的水平触顶，这与一些预测者有关中国钢铁需求已经触顶的说法形成鲜明对比。
“我们仍相信，距离达到中国钢铁需求的长期顶峰还有很长的路要走，峰值大约为10亿吨，”力拓董事长Jan du Plessis在公司澳洲年会上回答问题时说道。
“这是长期辩论后我们达成的严肃结论。”
最新一份媒体报导引述分析师和其他人士称，力拓和必和必拓有关中国钢铁需求将在2025年左右在10亿吨触顶的预期已经过时了，这两家公司必须坚持这种预期才不会丢脸。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
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路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。
路透香港5月8日 - 最新数据显示，自全球金融危机以来，中国银行业者借西方同业高风险业务收缩之机，大幅扩张在海外的支付和贸易网络。