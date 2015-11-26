力拓预计大宗商品价格短期内仍低迷

旧金山联储总裁称美国经济前景不确定性跟以往基本相同
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透悉尼11月26日 - 全球矿业巨擘--力拓(RIO.AX)旗下铜和煤炭业务负责人Jean-Sebastien Jacques周四表示，短期内大宗商品价格可能仍低迷，因供给过剩及中国经济增长放缓仍累及市场。
Jacques指出，中国经济放缓引发的疑虑困扰市场，但力拓仍预期中国经济今年的增长率仍有望在7%左右。
“我认为供给面的这些问题，特定的宏观经济环境，以及对冲基金等一些业内人士采取的行动，均意味着市场的部分失真情况还会存在。”(完)
(编译 孙茉莉; 审校 许娜)
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透加州帕洛阿尔托1月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四称，鉴于货币政策仍适度宽松，美联储应继续缓慢升息，从而使就业岗位充裕，并使通胀维持在低位。
路透1月19日 - 知情人士周四透露，保险经纪公司怡安正在进行深入谈判，欲将旗下员工福利外包子公司以近45亿美元的价格出售给投资公司Clayton Dubilier & Rice LLC。