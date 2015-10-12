力拓称无计划进一步降低铜产量 已尽了一己之力

路透伦敦10月12日 - 矿业巨擘力拓(Rio Tinto)(RIO.L)(RIO.AX)铜业业务执行长Jean-Sébastien Jacques称，力拓尚无计划加入竞争对手嘉能可的减产行动，称公司此前已降低在美国的铜矿产量。

Jean-Sébastien Jacques称，铜市场可能还会再有9-12个月的好光景，但之后一两年可能再度面临困境。

嘉能可(GLEN.L)和美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)均已宣布降低铜产量，这帮助了铜价反弹。铜价因受供给过剩和需求疲弱双重打击，8月时挫跌至六年最低。

分析师曾指，有必要进一步减产以推高市场，不过Jacques对路透表示，力拓已经尽了一己之力。

力拓曾预期今年公司铜矿产量将降至500,000-535,000吨，2014年为603,000吨，降幅介于11-17%。

大多数减少的产量来自美国Kennecott矿场。力拓的美国铜矿上半年产量大减66%，Jacques说下半年跌幅可能类似。

“(2013年)那时铜价还很高，我们当时的选择是在市况仍极佳的时候，尽我们所能地快速生产，”他说。

伦敦金属交易所(LME)期铜价格自2013年4月迄今已跌去约三分之一，目前交投在每吨5,200美元左右。

**波动更剧烈**

力拓没有给出明年预估，但Jacques称该公司铜产量可能保持平稳或者小幅增加。

力拓乐观认为中国有能力避免经济硬着陆；Jacques说铜市料可有良好支撑直至明年上半年。

“我们目前的基本看法是，假如明年(供应/需求)处于均衡或者小幅短缺，我也不会感到意外，”他说。“我认为铜市基本面在好转。”

不过他警告称，预定在明年稍晚或2017年时涌入市场的供应，可能会令市场在2018、2019年左右的供应短缺来临前遭遇一些麻烦。(完)