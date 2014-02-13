力拓削减成本见效获利跳增 派息上调大出投资者意外

* 下半年获利跳增45%至59.9亿美元，超出预期

* 年度派息增长15%至1.92美元，高过预估

* 资本支出和净债务缩减超预期

* 股价在业绩公布前创11个月高位

路透墨尔本2月13日 -全球矿商--力拓(RIO.AX)(RIO.L)周四公布下半年获利跳涨，且将派息提高15%，出乎投资者意料。获利大增使得力拓可以较预期提前给付资本回报。

力拓的业绩为其他大型矿商设定了基调，股东们希望从矿业荣景中分得更大的一杯羹，而为了满足股东，这些矿商在过去18个月搁置项目，大砍成本，出售资产并削减债务。

“派息远高于预期，”Fat Prophets的矿业分析师David Lennox称，“基本因素是铁矿石以及公司削减成本，另外还有整体运营改善。”

力拓已经全部达成或超越执行长沃尔什(Sam Walsh)制定的2013年目标，资本支出削减了26%至129亿美元，成本减少了23亿美元，净债务较6月降低了18%至181亿美元。

这帮助提振全年现金流增加22%至201亿美元。

“股息提高15%反映我们对业务的信心及其前景诱人，”沃尔什在一份声明中说。

力拓宣布全年每股派息1.92美元，分析师原本预期为1.81美元。

该公司曾表示，当净债务水准来到约150亿美元时，将会考量股票买回，或其它向股东返还资本的举措。

路透就全年财报所做的估算，截至12月31日止的六个月基本获利较上年同期的41.2亿美元增长45%至59.9亿美元，且高于分析师预估的约54.9亿美元。

力拓全年净利为36.65亿美元，但获利情况受到收购Turquoise Hill Resources(TRQ.TO)资产，和其Gove氧化铝炼厂折损所影响。

该财报优于2012年的亏损30亿美元，当时因受减记Alcan铝业务和其莫三比克煤资产的影响。

分析师和投资者表示，大型矿企最新一轮财报有望帮助其股票翻身。过去一年，这些矿企的股票表现逊于大市，因投资者担忧中国增长放缓以及铁矿石价格可能大跌，从而回避这类股票。

包括澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)、英美资源集团(AAL.L)、巴西淡水河谷(VALE5.SA)和嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)(GLEN.L)在内的其他大型矿企将于未来几周公布财报。

力拓的澳洲股票过去一年下跌了3.7%，表现不及同期澳洲股市的6%涨幅。不过，力拓股价周四在业绩公布前触及11个月高位。

力拓面临的最大风险在于，自己和对手必和必拓、Fortescue Metals(FMG.AX)旗下新矿新增的铁矿石供应在今年将推动铁矿石价格走低。

铁矿石在力拓2013年获利中占近90%，其余部分主要来自铜。(完)

(编译 田建华/杜明霞/王冠中/朱晓军；审校 石冠兰/于春红/许娜/侯向明)

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