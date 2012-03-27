* 钻石业务可望售得约20亿美元--分析师

* 与必和必拓一样,争相出售钻石业务

* 钻石业务对力拓而言规模不够大

* 力拓股价上涨0.6%

路透墨尔本/悉尼3月27日电---全球第三大矿商力拓(RIO.AX)周二积极的为其钻石业务招标,像其竞争对手必和必拓(BHP.AX)一样,要撤出这个失去光彩的业务.

力拓(RIO.L)表示其正在检视其钻石业务,且考虑予以出售,因其专注于扩大铁矿石、铜和铀等更能获利的商品业务.力拓在澳洲、加拿大和非洲经营着三个钻石矿.

力拓的这些钻石业务中,有100%控股以粉钻出名的澳洲Argyle矿,以及控股60%的加拿大Diavik矿,以及控股78%的津巴布韦(辛巴威)Murowa矿.这些钻石矿可能同时在市场上出售.必和必拓(BHP.AX)已在试着出售其位於加拿大的Ekati钻石矿.

"我们拥有具价值的高品质钻石矿,但考虑到其规模,我们正在评估是否能够透过不同的控股结构来创造更多的价值,"力拓的钻石暨矿石执行长Harry Kenyon-Slaney在声明稿中表示.

根据一位产业分析师的估算,力拓的钻石业务料可售得约20亿美元.

力拓此案可能会吸引那些正在角逐必和必拓Ekati钻石矿股份的买家,包括私募股权投资公司KKR(KKR.N)及珠宝奢侈品商Harry Winston HW.TO,後者已拥有力拓Diavik矿场的40%股权.

力拓去年开采了1,170万克拉的钻石,与全球两大钻石生产商Alrosa和De Beers相较,仅分别相当於这两家公司产量的约三分之一.

全球钻石产量中,Alrosa产量约占24%,De Beers占了21%,力拓及必和必拓各占约7%.

力拓去年钻石业务仅占其集团净利的不到0.1%,钻石营收大减86%,在全部7.27亿美元营收中仅占1,000万美元.

力拓周二股价上涨0.55%,报64.1澳元,澳股收涨0.9%.(完)

--编译 戴素萍/李婷仪; 审校 高琦

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