力拓加紧削减成本应对中国经济放缓

路透伦敦10月9日电---矿商力拓(RIO.AX)(RIO.L)周二表示,其将加紧削减成本,因近期经济展望充满不确定性,其中包括主要大宗商品消费大国--中国今年经济成长放缓等因素.

力拓表示,其在服务和支援业务方面已削减年度成本5亿美元,如今将缩减在营运、专案研究等其他方面的支出,并裁减一些工作岗位.今年初该公司已冻结支援人力的招募.

力拓正倚赖中国基础建设支出计划来推升钢铁需求.但力拓执行长艾博年在投资人研讨会之前表示,预期中国刺激举措的效用只会逐步显现,而且是在领导层换届之後.

"有一些好消息传出.问题是这些(好消息)何时才会向最终影响到我们的市场,"艾博年对记者表示.

"整体而言,我想说我们对未来几季的业务前景比几个月前的看法更为保守."

力拓表示,中国有一些正面迹象,"经济放缓可能已经触底,"该公司提到主要城市房价上升等指标.

但力拓把其对中国2012年经济成长的预估从8%降为"略低於"8%,和国际货币基金组织(IMF)周二公布的修正後预估值一致.

艾博年表示,力拓严控资本配置,因此新项目的审查会更严格."我认为近期内不会核准重大的新项目."他坚持今年160亿美元的支出上限.

力拓铜业务的近期前景要比铁矿石来得好,但力拓位於蒙古的铜金矿Oyu Tolgoi项目可能会延後,因和中国的供电谈判久拖不决.

分析师对和中国当局的谈判延宕感到担忧,不过艾博年表示有见到"真正的动能",最终的讨论归根结底是商业条件."我有信心双方将会在商业上达成共识."

铜金矿Oyu Tolgoi目前预定是在2013年上半年开始商业生产.除非在年底前敲定协议,不然冗长的谈判可能会影响到增产时间表.(完)

--编译 戴素萍;审校 李春喜/徐文焰

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