更新版-欧洲热股: 力拓解雇CEO艾博年,因大手笔收购导致巨亏

投资人及分析师认为Walsh是领导力拓的安全人选,但许多人怀疑这名老将是否能够成为力拓的长期解决对策,加上去年7月力拓财务长离职一事,也让外界担心力拓的管理团队.

"这是(艾博年)并购纪录的又一次不良成绩,我想,基于这次减值损失规模之大....我并不意外他因此下台,我也不意外看到Doug Ritchie下台,"麦格理分析师Jeff Largey称.

艾博年下台,加上力拓减值损失比2011年获利高出一倍以上的消息,令市场大感意外,力拓股价在伦敦盘初下跌2.5%,至33.72英镑.

"我并没料到会认列减值140亿美元,"Pengana Capital投资主管Tim Schroeders称.他表示,这次高层易人显示出,力拓面临改善财务管理的压力.(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)