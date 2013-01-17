更新版-欧洲热股: 力拓解雇CEO艾博年,因大手笔收购导致巨亏

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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投资人及分析师认为Walsh是领导力拓的安全人选,但许多人怀疑这名老将是否能够成为力拓的长期解决对策,加上去年7月力拓财务长离职一事,也让外界担心力拓的管理团队.
"这是(艾博年)并购纪录的又一次不良成绩,我想,基于这次减值损失规模之大....我并不意外他因此下台,我也不意外看到Doug Ritchie下台,"麦格理分析师Jeff Largey称.
艾博年下台,加上力拓减值损失比2011年获利高出一倍以上的消息,令市场大感意外,力拓股价在伦敦盘初下跌2.5%,至33.72英镑.
"我并没料到会认列减值140亿美元,"Pengana Capital投资主管Tim Schroeders称.他表示,这次高层易人显示出,力拓面临改善财务管理的压力.(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。