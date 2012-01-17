力拓第四季铁矿石产量环比成长3%

韩国乐天免税店称网站遭到中国黑客攻击
路透首尔3月2日 - 韩国乐天一高层称，该公司旗下韩国乐天免税店网站周四遭到中国黑客攻击。 上述高层对路透表示，该网站自0300GMT时开始瘫痪，因其服务器遭到分布式拒绝服务黑客攻击。 之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
* 第四季力拓铁矿石产量较第三季增长3%
* 铁矿石产量增幅逊於市场预期
* 市场担心中国需求前景
路透悉尼1月17日电---全球矿业巨擘--澳洲力拓(RIO.AX)RIO.L.公布,第四季铁矿石产量增长近乎持平,该结果逊於市场预期,此时正逢投资者担心中国需求走弱.
力拓公布,第四季产量较第三季增长3%,相比之下2010年底时的增幅是这次的近两倍.力拓是全球第二大铁矿石产商,仅次於巴西淡水河谷(VALE5.SA)(VALE.N).
第四季产量远低於预估,此前一部分矿业分析师曾预计增幅有可能达到20%,因该公司持续扩大主要位於澳洲西北部的铁矿石生产.
力拓在发布第四季产量数据时并未对需求给出详细评论,不过市场担心由於今年中国成长放缓,商品进口可能减少.
中国周二稍早公布数据,2011年第四季国内生产总值(GDP)增速创2009年第二季以来最低.未来几个月,中国经济可能会面临进一步下降.
不过,力拓、淡水河谷以及必和必拓(BHP.AX)均指望依靠中国旺盛的长期需求来支撑数以十亿美元计的扩张项目.单是力拓今年就计划对旗下项目投资150亿美元,其中大部分资金预计将投入铁矿石.(完)
--编译 洪曦;审校 艾茂林
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