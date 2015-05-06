力拓料将坚持铁矿石增产计划 无视对手纷纷踩煞车

路透新加坡/墨尔本5月6日 - 在铁矿石生产商之中，力拓(RIO.AX)获利能力最佳，即使在供应过剩重创市场的环境下，对手必和必拓(BHP.AX)及淡水河谷(VALE5.SA)都放慢了增产脚步，但力拓最有本钱维持全力生产。

尽管铁矿石价格大跌，预料力拓不会在周四股东大会面临更改扩张计划的压力。

力拓为全球第二大铁矿石生产商，2月时曾表示将透过买回股票，向股东回馈20亿美元，力拓股价表现也优于对手。

力拓股价过去12个月下跌不到4%，必和必拓及淡水河谷则分别下挫14%及20%。

一直到不久之前，这三大铁矿石生产商都抗拒抑制产量，坚持提高产量，以取得更多中国市场占有率，淘汰掉成本较高的矿商。

力拓计划在2015年生产约3.5亿吨铁矿石，高于去年的3亿吨。

力拓的长期计划是达到每年产能3.6亿吨。

但淡水河谷及必和必拓最近几周已经出现态度动摇，暗示将抑制铁矿石扩张计划或缩减产量。

“我不认为力拓会更改既有营运。和淡水河谷比起来，力拓的产量经济远远更好，”Marex Spectron研究主管Georgi Slavov称。

在三大矿商中，力拓的削减成本最为成功，生产并输往中国的每吨成本仅34美元。即使以铁矿石上个月触及的10年低点价格46.70美元，仍有不错利润。

淡水河谷上周表示，未来两年有可能减少铁矿石产量高达3,000万吨。由于铁矿石价格大跌，淡水河谷连三季亏损，因而做出重大策略改变。

在这之前，必和必和4月22日宣布，将延迟一个与增产相关的澳洲港口项目。

(跳二)“力拓可能会全力生产到极限。这是它的文化，”券商BBY的资源研究主管Mike Harrowell称。(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。