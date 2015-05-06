力拓料将坚持铁矿石增产计划 无视对手纷纷踩煞车

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透新加坡/墨尔本5月6日 - 在铁矿石生产商之中，力拓(RIO.AX)获利能力最佳，即使在供应过剩重创市场的环境下，对手必和必拓(BHP.AX)及淡水河谷(VALE5.SA)都放慢了增产脚步，但力拓最有本钱维持全力生产。
尽管铁矿石价格大跌，预料力拓不会在周四股东大会面临更改扩张计划的压力。
力拓为全球第二大铁矿石生产商，2月时曾表示将透过买回股票，向股东回馈20亿美元，力拓股价表现也优于对手。
力拓股价过去12个月下跌不到4%，必和必拓及淡水河谷则分别下挫14%及20%。
一直到不久之前，这三大铁矿石生产商都抗拒抑制产量，坚持提高产量，以取得更多中国市场占有率，淘汰掉成本较高的矿商。
力拓计划在2015年生产约3.5亿吨铁矿石，高于去年的3亿吨。
力拓的长期计划是达到每年产能3.6亿吨。
但淡水河谷及必和必拓最近几周已经出现态度动摇，暗示将抑制铁矿石扩张计划或缩减产量。
“我不认为力拓会更改既有营运。和淡水河谷比起来，力拓的产量经济远远更好，”Marex Spectron研究主管Georgi Slavov称。
在三大矿商中，力拓的削减成本最为成功，生产并输往中国的每吨成本仅34美元。即使以铁矿石上个月触及的10年低点价格46.70美元，仍有不错利润。
淡水河谷上周表示，未来两年有可能减少铁矿石产量高达3,000万吨。由于铁矿石价格大跌，淡水河谷连三季亏损，因而做出重大策略改变。
在这之前，必和必和4月22日宣布，将延迟一个与增产相关的澳洲港口项目。
(跳二)“力拓可能会全力生产到极限。这是它的文化，”券商BBY的资源研究主管Mike Harrowell称。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
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