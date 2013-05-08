版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 8日 星期三 11:29 BJT

澳洲个股：力拓高层称，该公司铁矿石增产计划不变

路透新加坡5月8日 - 全球第二大铁矿石生产商--力拓 一名高层人士周三称，该公司扩大铁矿石生产的计划维持不变。

该公司计划将铁矿石年产量提高7,000万吨，到2015年达到3.6亿吨。

公司亚洲铁矿石业务总裁Alan Smith在新加坡参加行业会议时还表示，该公司预计中国钢铁需求将继续以3%的年增速增长。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐