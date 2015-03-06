力拓计划裁员并削减成本 以因应大宗商品价格挫跌--消息

欧盟执委会上修欧元区今年经济增长预测 预期失业率下滑
路透布鲁塞尔5月11日 - 周四公布的数据显示，欧盟执委会上修今年欧元区经济成长率预测，并预测失业率将下滑，这是欧元区经济复苏增强的最新讯号。
路透伦敦3月5日 - 消息人士表示，全球矿业巨头力拓(RIO.AX)(RIO.L)计划在旗下六个部门削减成本并裁减工作岗位，以因应全球大宗商品价格挫跌之势。
力拓对铁矿石价格的倚赖甚重，而单是过去一年铁矿石价格便已下跌约50%。
力拓上周五表示，旗下能源部门主管将离职，公司将把煤和铀业务整并至其他两个部门。这次重组目的在于削减成本。
在给员工的内部通知中，力拓执行长指示六个部门的主管，必须在未来数周消除重叠，并拟定计划修订各自部门的架构。
该通知并没有明确提及裁员人数，但一消息人士称可能会有数百人。这可望帮助力拓更好地应对铁矿石等大宗商品价格的下跌。(完)
(编译 戴素萍 审校 王颖)
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