力拓计划裁员并削减成本 以因应大宗商品价格挫跌--消息

路透伦敦3月5日 - 消息人士表示，全球矿业巨头力拓(RIO.AX)(RIO.L)计划在旗下六个部门削减成本并裁减工作岗位，以因应全球大宗商品价格挫跌之势。

力拓对铁矿石价格的倚赖甚重，而单是过去一年铁矿石价格便已下跌约50%。

力拓上周五表示，旗下能源部门主管将离职，公司将把煤和铀业务整并至其他两个部门。这次重组目的在于削减成本。

在给员工的内部通知中，力拓执行长指示六个部门的主管，必须在未来数周消除重叠，并拟定计划修订各自部门的架构。

该通知并没有明确提及裁员人数，但一消息人士称可能会有数百人。这可望帮助力拓更好地应对铁矿石等大宗商品价格的下跌。(完)

(编译 戴素萍 审校 王颖)

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