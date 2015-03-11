力拓预期今年铁矿石产量减少8500万吨 中国减产较多

路透珀斯3月10日 - 全球矿业巨擘力拓(RIO.AX) (RIO.L)预期2015年全球市场将减少约8,500万吨的铁矿石产量，因为价格暴跌令铁矿石生产变得不划算。去年产量估计减少了1.25亿吨。

力拓铁矿石业务主管哈丁(Andrew Harding)认为，中国铁矿生产效率在全球敬陪末座，是主要的减产矿区。然澳洲的Roy Hill矿今年可能投产，将部分抵销产量的减少。

“我们预估2015年约有8,500万吨现有产量将退出市场，”哈丁周二在珀斯参加一个会议时表示。“这主要来自中国及海外供应方。”

力拓、必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)及巴西淡水河谷(VALE5.SA)认为铁矿石价格崩跌，主要因为成本较高的中国矿山不肯退出市场。

分析师表示，大型矿商积极地扩大产出，以挤压规模较小且成本较高的生产商。

他们表示，由于钢厂避免使用伊朗、马来西亚和墨西哥等地较低品质的铁矿石，因此还会有5,000-8,000万吨产量退出市场。

然而他们警告，澳洲Roy Hill矿接近投产，新增产量将会给予填补。

Roy Hill执行长Barry Fitzgerald在周三的会议上料将表示，将于9月首次出货，最终达到每年5,500万吨。

此时正值铁矿石价格已挫至纪录低点，这是由于供应过剩局面加剧，而且中国钢厂的需求趋弱。

铁矿石价格本周跌至每吨58美元，为2009年开始实施自由浮动定价机制以来的最低。

花旗周二预期，随着中国钢厂的需求萎缩，铁矿石价格短期内将降至每吨50美元左右。该行还预计，今年铁矿石均价为58美元。

必和必拓的铁矿石业务主管Jimmy Wilson估计，中国铁矿石年产量约为2.5亿吨，总产能达到4.2亿吨。

中国国内的铁矿石行业各自为政，沿海地区的部分矿商承受着生产成本高昂的压力，成本远高于进口自澳洲和巴西的铁矿石价格。

中国大约6,000座铁矿的矿石平均含铁量不足30%，相比之下澳洲和巴西铁矿石的含铁量通常接近60%。

根据大宗商品咨询机构CRU的分析师Laura Brooks，中国关闭的铁矿中许多位于河北省。河北省在2014年全国产量中占据37%的比重。(完)

(编译 戴素萍/徐文焰；审校 郑茵/王兴亚)

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