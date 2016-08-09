里约奥运：荷兰吊环选手van Gelder擅自外出彻夜饮酒 被队里开除

路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。

Gelder今年33岁，他在周六晚间离开奥运村，整晚进行庆祝，周日凌晨才返回，违反了队内有关饮酒和外出的规定。

“对Yuri来说这太糟糕了，不过这种行为无法接受，”荷兰领队周二发布声明称。“从体育的角度说，这是一场灾难，但由于违反了我们的价值，我们别无选择。”

Van Gelder是2005年世锦赛的吊环冠军，曾在重大体育赛事上有违反纪律的前科。2009年，他在全国锦标赛开始前的三天使用可卡因，被荷兰体操联合会暂停资格。

荷兰队对运动员的生活管理非常严格。据媒体报导，该队出于安全考虑，禁止运动员进入里约市；而完成比赛的运动员必须回国，以免影响队友。(完)