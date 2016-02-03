里约奥组委担忧寨卡病毒 但未预期奥运期间游客下滑

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透里约热内卢2月2日 - 2016年里约热内卢奥运会组委会公关总监Mario Andrada周二称，奥组委担忧寨卡病毒在巴西境内迅速扩散，但尚没有看到人们取消8月前往里约热内卢观看奥运会的迹象。
他表示，奥组委将遵循世界卫生组织发布的旅游指南。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)