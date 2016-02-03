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货币新闻 | 2016年 2月 3日 星期三 14:04 BJT

里约奥组委担忧寨卡病毒 但未预期奥运期间游客下滑

(本文由路透中文网编译提供)

路透里约热内卢2月3日 - 2016年里约热内卢奥运会组委会公关总监Mario Andrada周二称，奥组委担忧寨卡病毒在巴西境内迅速扩散，但尚没有看到人们取消8月前往里约热内卢观看奥运会的迹象。

他表示，奥组委将遵循世界卫生组织发布的旅游指南。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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