里约奥运：西班牙游泳运动员贝尔蒙特--从伤病到后来居上的金牌得主

路透里约热内卢8月10日 - 一年前的莫里亚·贝尔蒙特(Mireia Belmonte)处于伤病状态，甚至连能不能进里约奥运会都不确定。

而现在25岁的她在200米蝶泳决赛中后来居上勇夺桂冠，成为为西班牙赢得金牌的第一位女性游泳运动员；而且如果周四成功晋级定于周五进行的800米自由泳决赛，还将有望冲击另一块奖牌。

“我当时没觉得自己能恢复，所以想在奥运会上成功很难，”贝尔蒙特向记者讲述她为克服去年的肩部伤病而做出的努力，“但我成功了，而且是以最好的方式。”

她承认自己仍然很紧张，表示在离开泳池听到观众对自己的欢呼后，她都还没有完全相信自己的成就。贝尔蒙特在上届奥运会上拿到一枚银牌。

“我觉得难以置信，”她表示，“我到现在都还不敢相信。”

澳洲选手格罗维斯在比赛一开始领先优势明显，但在比赛最后一圈被贝尔蒙特超越，以0.03秒之差屈居亚军。

“我知道第二个100米是我的强项，”贝尔蒙特表示，然后又说了比赛有多艰难，“最后几米非常难熬。”

由于不断经历伤痛折磨，她说有时候仍觉得动力不足。而且她还受到氯敏感症困扰。

“有些时候似乎感觉并不值得，”她说。

但现在，一块金牌到手，而且另一块奖牌似乎也近在眼前，她正满怀期待。

“这是我一生都在梦想的事，”她说。(完)