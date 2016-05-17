版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2016年 5月 17日 星期二 16:09 BJT

巴西代总统特梅尔称巴西政府更迭无碍奥运筹备工作

巴西新任体育部长莱昂纳多·皮卡尼周一称，代总统特梅尔对国际奥委会（IOC）表示，巴西政府更迭不影响2016里约奥运会筹备工作。皮卡尼称，里约奥运筹备工作正按计划进行，奥运安全有保障。巴西总统罗塞夫弹劾案引发的政治动荡、犯罪风险以及寨卡疫情，可能阻挡人们前往里约观战奥运的步伐。图为特梅尔。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐