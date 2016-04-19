力拓第一季出货量提高 但调降2017年铁矿石产出预估

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透悉尼4月19日 - 力拓(RIO.AX)周二调降2017年澳洲铁矿石产量预估，因基于无人驾驶列车的自动运输科技延迟推出。
力拓称，其皮尔巴拉(Pilbara)矿区的产出将从此前预估的3.5亿吨降至3.3-3.4亿吨，因其AutoHaul技术测试还在持续。该矿区占该公司铁矿石产量的绝大部分。
力拓从2012年开始推动其斥资5.18亿美元的自动列车计划，之前已在澳洲铁矿石矿区部署了71辆自动卡车。
但力拓今年第一季的铁矿石出货量还是提高了11%，并确认今年有望达到创纪录的3.5亿吨；尽管全球供应过剩，且中国工业增长减缓，但该公司矿场仍全负荷运作。
第一季出货量增加凸显出即将离任的力拓执行长沃尔什(Sam Walsh)的决心，即在市场达到更好的平衡之前，不会理会限制供应的呼吁。
力拓第一季铁矿石出货量从上年同期的7,250万吨增至8,080万吨，但低于前季的9,130万吨，因1月底的一场飓风导致出货中断。
“整个大宗商品市场继续呈现价格震荡，”沃尔什在一则声明中称。他在上周预计下半年铁矿石价格将下降。
得益于中国补充库存，铁矿石价格.IO62-CNI=SI目前报每吨59.40美元，较1月水准上涨了近40%。
“力拓维持短期预估不变，这是在铁矿石价格处于高位的情况下，”Shaw & Partners的分析师Peter O'Connor说，“他们下调了对明年的预估，我们也不知道届时价格会怎样，这不是好事。”
力拓表示，其第一季动力煤产量减少3%至550万吨，表明全年总产量可能在1,600-1,700万吨之间。
第一季铜产量减少2%至141,200吨，与上年同期持平。(完)
(编译 李爽/汪红英；审校 王颖/白云)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。