力拓第一季出货量提高 但调降2017年铁矿石产出预估

路透悉尼4月19日 - 力拓(RIO.AX)周二调降2017年澳洲铁矿石产量预估，因基于无人驾驶列车的自动运输科技延迟推出。

力拓称，其皮尔巴拉(Pilbara)矿区的产出将从此前预估的3.5亿吨降至3.3-3.4亿吨，因其AutoHaul技术测试还在持续。该矿区占该公司铁矿石产量的绝大部分。

力拓从2012年开始推动其斥资5.18亿美元的自动列车计划，之前已在澳洲铁矿石矿区部署了71辆自动卡车。

但力拓今年第一季的铁矿石出货量还是提高了11%，并确认今年有望达到创纪录的3.5亿吨；尽管全球供应过剩，且中国工业增长减缓，但该公司矿场仍全负荷运作。

第一季出货量增加凸显出即将离任的力拓执行长沃尔什(Sam Walsh)的决心，即在市场达到更好的平衡之前，不会理会限制供应的呼吁。

力拓第一季铁矿石出货量从上年同期的7,250万吨增至8,080万吨，但低于前季的9,130万吨，因1月底的一场飓风导致出货中断。

“整个大宗商品市场继续呈现价格震荡，”沃尔什在一则声明中称。他在上周预计下半年铁矿石价格将下降。

得益于中国补充库存，铁矿石价格.IO62-CNI=SI目前报每吨59.40美元，较1月水准上涨了近40%。

“力拓维持短期预估不变，这是在铁矿石价格处于高位的情况下，”Shaw & Partners的分析师Peter O'Connor说，“他们下调了对明年的预估，我们也不知道届时价格会怎样，这不是好事。”

力拓表示，其第一季动力煤产量减少3%至550万吨，表明全年总产量可能在1,600-1,700万吨之间。

第一季铜产量减少2%至141,200吨，与上年同期持平。(完)