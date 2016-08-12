里约奥运：保加利亚田径选手Danekova对药检阳性反应感到震惊

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透索非亚8月12日 - 保加利亚田径选手Silvia Danekova否认服用可以提升表现的药物，并称对检验结果呈现促红细胞生成素(EPO)阳性反应感到震惊。
消息人士对路透表示，现年33岁的Danekova原订周一参加女子3,000公尺障碍赛，如今已被停赛，等待B样本检验的结果。
Danekova表示，药检呈阳性反应的唯一合乎逻辑的解释，是有来自受污染食品添加物。(完)
(编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透里约热内卢8月18日 - 本届奥运会接近尾声之际，禁药成为一大关注焦点。里约奥运男子69公斤级比赛铜牌得主伊扎特·阿尔特科夫(Izzat Artykov)周四因药检呈阳性，被取消奖牌，成为本届奥运首位药检未过被取消奖牌的选手。