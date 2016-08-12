里约奥运：保加利亚田径选手Danekova对药检阳性反应感到震惊

路透索非亚8月12日 - 保加利亚田径选手Silvia Danekova否认服用可以提升表现的药物，并称对检验结果呈现促红细胞生成素(EPO)阳性反应感到震惊。

消息人士对路透表示，现年33岁的Danekova原订周一参加女子3,000公尺障碍赛，如今已被停赛，等待B样本检验的结果。

Danekova表示，药检呈阳性反应的唯一合乎逻辑的解释，是有来自受污染食品添加物。(完)