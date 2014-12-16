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路透中文体育短讯 | 2014年 12月 16日 星期二 13:11 BJT

里约热内卢奥运会帆船比赛水域发现“超级细菌”

里约热内卢研究机构的科学家在2016年里约热内卢奥运会帆船比赛水域发现了一种对抗生素具有抗药性的新型“超级细菌”。研究人员在Rio Carioca河沿线三个地点提取的水样中发现了这种“超级细菌”。Rio Carioca河是流入瓜纳巴拉湾的一条小河，而2016年里约热内卢奥运会帆船比赛将在瓜纳巴拉湾举行。路透
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