澳洲个股：随着铁矿石价格上涨，力拓关注中国铁矿石生产复苏迹象

金属期市：伦铜持平，强势美元主导市场格局
全球最大的锡生产商--中国云南锡业股份有限公司表示，已经获得政府批准开展“加工贸易”，对海外进口的锡精矿进行加工，提炼出的精炼锡用于出口。
路透悉尼5月4日 - 全球矿业巨头力拓周四表示，铁矿石价格上涨之际，该公司正在关注今年稍晚中国国内铁矿石开采复苏、以降低对进口依赖度的迹象。
力拓是中国最大的铁矿石供应商，该公司获利的一大部分来自于铁矿石。
“夏末时，主要的不确定性来源在于(中国)是否将重启部分铁矿？”力拓执行长夏思杰(Jean-Sébastien Jacques)在公司年度大会之后表示。
中国矿脉的铁矿石含量低，因此大体上不及澳洲和巴西铁矿高效。夏思杰说，三年前随着铁矿石价格下跌，中国铁矿开始削减年产能，当时水平约为3亿吨，2016年底时达到2.5亿吨的低点。
但铁矿石价格上涨增加了国内采矿复苏的可能性，这将使中国钢铁商降低铁矿石进口成本，使矿山恢复盈利。
今年现货指标铁矿石.IO62-CNO=MB价格下跌13%左右，但仍远远高于2015年底创下的每吨不到40美元的水平。2月时铁矿石价格创下每吨94.86美元的30个月高点。
国产铁矿石增加，可能给予钢铁厂一定的议价优势，可以要求力拓、淡水河谷和必和必拓三家巨头提供更优惠的进口协议。这三家公司主宰着海运铁矿石市场。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
全球最大的锡生产商--中国云南锡业股份有限公司表示，已经获得政府批准开展“加工贸易”，对海外进口的锡精矿进行加工，提炼出的精炼锡用于出口。
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
0138GMT * 美元/离岸人民币保持强势，持于6.8200上方，未受中国A股进入MSCI明晟新兴市场指数的影响 * 美元整体呈现多头格局，美元/人民币中间价强于上日，也支撑美元 * 周三美元兑人民币中间价为6.8193元，上日为6.8096；周三开盘为6.8304 * 美元/离岸人民币迄今在6.8194-6.8246区间交投，阻力位为前高点6.8368 * 中国A股指数在获准加入MSCI明晟指数后，走势震荡(完) (编译 郑茵 审校 龚芳)