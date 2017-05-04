澳洲个股：随着铁矿石价格上涨，力拓关注中国铁矿石生产复苏迹象

路透悉尼5月4日 - 全球矿业巨头力拓周四表示，铁矿石价格上涨之际，该公司正在关注今年稍晚中国国内铁矿石开采复苏、以降低对进口依赖度的迹象。

力拓是中国最大的铁矿石供应商，该公司获利的一大部分来自于铁矿石。

“夏末时，主要的不确定性来源在于(中国)是否将重启部分铁矿？”力拓执行长夏思杰(Jean-Sébastien Jacques)在公司年度大会之后表示。

中国矿脉的铁矿石含量低，因此大体上不及澳洲和巴西铁矿高效。夏思杰说，三年前随着铁矿石价格下跌，中国铁矿开始削减年产能，当时水平约为3亿吨，2016年底时达到2.5亿吨的低点。

但铁矿石价格上涨增加了国内采矿复苏的可能性，这将使中国钢铁商降低铁矿石进口成本，使矿山恢复盈利。

今年现货指标铁矿石.IO62-CNO=MB价格下跌13%左右，但仍远远高于2015年底创下的每吨不到40美元的水平。2月时铁矿石价格创下每吨94.86美元的30个月高点。