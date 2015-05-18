力拓计划出售部分铝资产 交易规模可能为10亿美元--报载

路透伦敦5月17日 - 英国金融时报报导，全球矿业巨擘力拓(RIO.L)(RIO.AX)计划出售部分铝资产，可能的交易规模为10亿美元。两年前，力拓曾计划出售太平洋铝业(Pacific Aluminium)部门，但后来取消，如今这个计划又被重启。

金融时报周日援引知悉力拓计划的消息人士报导称，力拓已聘请瑞士信贷为其太平洋铝业部门(PacAl)寻找买家，该部门由一批澳洲和新西兰的炼厂组成。

力拓发言人表示，公司“不对市场揣测置评”。

力拓首次表示将出售PacAl是在2011年。2013年，它表示正在考虑出售这个部门，之后却放弃了出售努力，原因是市况太糟。

自那时起，铝市已有所反弹。2014年铝价上涨了6%，铝超过铜，成为对力拓基础获利贡献第二大的金属品种，仅次于铁矿石。(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)

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