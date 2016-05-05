力拓CEO不指望大宗商品市场短期内能复苏 称外在环境仍艰困

路透悉尼/墨尔本5月5日 - 尽管铁矿石价格近日上涨，矿业巨擘力拓(Rio Tinto)(RIO.AX) (RIO.L)并不指望大宗商品市场短期内能翻转向上，因全球许多经济体的表现依然欠佳。铁矿石是力拓的主要营收来源。

力拓执行长(CEO)沃尔什(Sam Walsh)表示，美国大选将至，中国展望趋弱，及欧洲面对的移民问题等因素，正抑制了大宗商品的复苏。然而他的看法有别于其他认为大宗商品市场暴落势头即将结束的人士。大宗商品价格大幅滑落已几乎使每家主要矿企都陷入亏损。

“我认为在那种环境下，说已达谷底还真大胆。”沃尔什对记者说。

沃尔什并驳斥外界臆测力拓考虑收购受挫更深同业求售的资产。“真没什么让我们有兴趣的资产。”他周四表示。沃尔什7月初将把执行长的职务交棒给雅克(Jean-Sebastien Jacques)。

这家有143年历史的企业通常避开石油业务，并也曾表明铁矿石业务扩张的时期将结束。

外界曾说，若美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)的Grasberg铜矿求售，力拓可能有意买下。

“我不预期会很快有消息，而且我想(力拓下任CEO)雅克也不预期，除非有公司把顶尖资产拿出来卖，而我的直觉是，这是其他公司最不可能作的，”沃尔什称。

沃尔什在力拓澳洲年度股东会后向记者表示，外在营运环境仍然很艰苦，市场波动加剧，而中国的金属期货炒作热潮，又让问题更加恶化。

他指出，力拓计划未来两年内进一步削减20亿美元成本。

铁矿石价格今年以来上涨约43%，去年跌幅接近40%。

澳洲铁矿石产商Fortescue Metals Group执行长Nev Power预期，随着供需趋向平衡，未来几个月铁矿石价格将走稳。

在矿业遭遇数十年来最惨烈的景气下滑时，力拓也饱受打击，去年出现净亏损。(完)