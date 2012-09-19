必和必拓认为中国钢铁供需严重失衡情况不会重现

路透坎培拉9月19日电---全球最大矿商必和必拓(BHP.AX)表示,预期中国钢铁供应和需求间严重失衡的情况不会重演.去年供需失衡将铁矿石价格推至纪录高点.

必和必拓的铝、镍和企业发展主管Alberto Calderon周三在坎培拉举行的澳洲资源会议上表示,对铁矿石的需求可能以较先前缓慢的速度增长.

"我们认为那种供应和需求间严重失衡的状况不会再次出现.但眼前还会有许多年的好时光."

"钢铁需求的增长将放缓.生产商普遍将更能满足这方面的供应,"Calderon称.

"这并非意味着荣景已经结束,但确实意味着,若预期价格会持续增长或甚至维持在非常高的水准...是把自己置于不利之地."

Calderon称,铜的基本面看来较能维持.

"长期价格将维持在足以刺激投资於新供应的水准."(完)

--编译 王冠中;审校 石冠兰/徐文焰

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