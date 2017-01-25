力拓将煤业资产售予兖煤澳大利亚 作价最高24.5亿美元（更新版）

（新增兖煤公告内容）

路透悉尼/伦敦／上海1月25日 - 澳洲矿业巨头力拓(Rio Tinto)(RIO.AX)(RIO.L)周二宣布，已同意将旗下澳洲煤企Coal & Allied Industries（C&A）售予中国兖州煤业(600188.SS)(1171.HK)控股子公司兖煤澳大利亚(Yancoal Australia)(YAL.AX)，作价最高达24.5亿美元。

兖州煤业公告尔，拟在兖煤澳洲配股时认购增发股份，认购金额约10亿美元，也可能考虑重组对兖煤澳洲的股东贷款，以改善兖煤澳洲的负债情况，并促进兖煤澳洲的可持续发展。兖煤预计本次交易于今年第三季度左右完成。

分析师称，对于已不再是力拓核心资产的动力煤(热能煤)资产而言，这一价格比较理想。力拓股价在伦敦市场大涨4%，表现略好于整体矿业板块.FTNMX1770的上涨3.5%。

“这项出售为我们的股东带来绝佳价值，符合我们调整资产以确保资本最有效利用的策略，”力拓执行长夏思杰(Jean-Sébastien Jacques)在声明中表示。

兖煤澳洲可在协议签署后一个月内选择两种支付方式：一次性支付23.5亿美元对价或者先支付首期价款19.5亿美元，并在五年内每年支付一亿美元，共计支付24.5亿美元。

兖煤澳大利亚表示，这项交易将为公司股东创造巨大价值。

“交易完成后，兖煤澳大利亚将成为澳洲最大的煤炭专营生产企业，能够从合并后的低运营成本资产中实现价值，”兖煤澳大利亚执行长Reinhold Schmidt在声明中说。

兖州煤业亦在公告中称，收购完成后，兖煤澳洲的煤炭储量、产量将很大程度地提升。兖煤澳洲将成为对日本、韩国出口的重要澳洲煤炭公司；兖煤澳洲的资产负债结构将得到显着改善，其市场形象、股价流动性和交易活跃度将得到明显提升，有利于恢复兖煤澳洲在资本市场的独立融资能力；兖煤澳洲与C&A还会在运营管理、配煤业务、港口以及税

务等方面发挥协同效应。

C&A是澳大利亚领先的优质动力煤和焦煤生产商。收购后，兖煤澳洲的可售储量由2.74亿吨上升至8.3亿吨，煤炭产量亦可扩增一倍多。

此项协议自签署后具有排他性，至交易完成前转让方不能与第三方磋商或讨论资产出售事宜。该交易尚需获得双方股东会、澳大利亚外国投资审查委员会批准、中国各监管部门以及韩国公平贸易委员会等的批准。

此次交易是将资产出售给澳洲上市企业兖煤澳大利亚，但最终的控股股东为山东省国有资产监督管理委员会，因此交易可能在澳洲遇到政治阻力，因为该国政府一直阻挠面向中国的大型资产出售。(完)