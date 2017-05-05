力拓拟出售两座焦煤矿场 买家热烈竞购局面可期--消息

路透悉尼5月5日 - 四位知情消息人士周五表示，力拓(RIO.AX)(RIO.L)两座澳洲焦煤矿场的出售案，吸引众多买家跃跃欲试，一些私募股权及上市公司竞相希望切入今年最热门的大宗商品之一。

力拓预计很快将展开Hail Creek及Kestrel矿场的正式出售进程，一名消息人士称，被这笔出售案吸引出手的买家数量前所未见。这名消息人士所属的企业也对这批资产大感兴趣。

分析师预计两座矿场将各售得20亿美元以上，为力拓退出澳洲煤矿开采业务画下句点。力拓1月时已同意以24.5亿美元将联合煤炭卖给中国兖州煤业。

“对于数量有限的澳洲焦煤资产机会，外界的兴趣很大，这推动了争夺Hail Creek及Kestrel的热潮，”这位不愿具名的消息人士称。

力拓尚未正式宣布这项出售案，但已表示要退出煤炭业务，因公司聚焦于铁矿石、铜及铝事业的成长。力拓不愿评论是否正在受理这两座矿场的竞购出价。

澳洲炼焦煤大多卖给亚洲的钢厂。去年年底因中国供应紧张，其价格大幅上涨至五年高点；因澳洲气旋影响出货，价格在上个月再度飙涨，凸显了对高质量煤炭的强劲需求。

一家私募股权投资公司的高管表示，在收购力拓煤矿方面，预计将面临来自其他私募股权投资公司的“激烈竞争”。

第三名消息人士表示，瑞士信贷充当力拓的顾问。

买家也在考虑其他矿企准备出售的矿场。

前矿业高管及私募股权公司Pembroke Resources的主管Barry Tudor表示，价格回升消除了一些矿企出售资产的紧迫性。(完)