力拓批准蒙古奥尤陶勒盖铜金矿53亿美元扩张计划

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透悉尼5月6日 - 全球矿业巨头力拓(RIO.AX)(RIO.L)及其合作伙伴周五最终批准蒙古奥尤陶勒盖铜金矿涉资53亿美元的扩张项目，为开发这个可能成为全球第三大铜矿的项目铺平道路。
新开发的地下矿脉被认为是全球最好的未开发铜矿之一，将帮助力拓实现成为全球主要铜生产商的抱负。
该矿66%权益由力拓旗下的Turquoise Hill(TRQ.TO)持有，34%权益由蒙古政府持有，力拓是该矿的运营商。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。