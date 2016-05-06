力拓批准蒙古奥尤陶勒盖铜金矿53亿美元扩张计划

路透悉尼5月6日 - 全球矿业巨头力拓(RIO.AX)(RIO.L)及其合作伙伴周五最终批准蒙古奥尤陶勒盖铜金矿涉资53亿美元的扩张项目，为开发这个可能成为全球第三大铜矿的项目铺平道路。

新开发的地下矿脉被认为是全球最好的未开发铜矿之一，将帮助力拓实现成为全球主要铜生产商的抱负。

该矿66%权益由力拓旗下的Turquoise Hill(TRQ.TO)持有，34%权益由蒙古政府持有，力拓是该矿的运营商。(完)