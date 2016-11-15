力拓高管称“谨慎乐观”看待短期铜市，更看好中长期前景

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透神户11月14日 - 全球第二大矿商--力拓(RIO.AX)(RIO.L)的铜与钻石部主管Arnaud Soirat周一表示，“谨慎乐观”看待当前铜市。最近几周铜价大涨。
但他说，力拓更看好中长期铜市前景。
“一些不同因素组合在一起促使铜价大涨，”Soirat在日本神户举行的“铜2016”行业会议间隙对路透表示。
“人们认为需求高于原本预期，而且中国经济显示出健康需求的良好迹象，”他表示，并补充称美国总统大选结果将带来正面效应的预期也提供支撑。
美国总统当选人特朗普表示，计划修缮城市，重修高速公路和加强基础设施建设投资，并针对廉价进口设立壁垒。这会促使工业原材料消费增加。
“但我们认为近期市场将震荡，我们谨慎乐观看待短期市场表现，”Soirat表示，但未给出更多细节。
不过他称，铜市长期基本面具有吸引力，因新项目数量有限，矿山日益消耗以及开采出的矿石质量下滑。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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