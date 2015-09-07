全球金属：铜市将在二至三年内出现结构性短缺--力拓

尽管供应过剩，铜价低迷，力拓铜煤事业执行长Jacques仍坚持多家矿业巨擘的政策，即维持高产，将规模较小的高成本竞争对手排挤出市场。

“我们是要长期经营矿业的。我们需要创造收入。我们正通过提高效率，而不是削减产量，来度过当前的困难时期，”他说。

力拓计划今年生产逾5亿吨铜，约占其总营收的15%。

Jacques说，铜的需求增长主要受电力行业拉动。

“电力行业是拉动铜需求的主要行业之一，在煤炭需求上也是。无论修建多少核电站和可再生能源电站，如果要所有人都用上电，仍将需要煤炭，”他并称。

“尽管当前增长放缓，中国还有很大的增长潜力，还有印度和东南亚，”Jacques说。(完)