全球金属：铜市将在二至三年内出现结构性短缺--力拓

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
尽管供应过剩，铜价低迷，力拓铜煤事业执行长Jacques仍坚持多家矿业巨擘的政策，即维持高产，将规模较小的高成本竞争对手排挤出市场。
“我们是要长期经营矿业的。我们需要创造收入。我们正通过提高效率，而不是削减产量，来度过当前的困难时期，”他说。
力拓计划今年生产逾5亿吨铜，约占其总营收的15%。
Jacques说，铜的需求增长主要受电力行业拉动。
“电力行业是拉动铜需求的主要行业之一，在煤炭需求上也是。无论修建多少核电站和可再生能源电站，如果要所有人都用上电，仍将需要煤炭，”他并称。
“尽管当前增长放缓，中国还有很大的增长潜力，还有印度和东南亚，”Jacques说。(完)
(编译 张明钧/李春喜; 审校 张涛/蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”