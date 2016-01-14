澳洲个股：力拓今年将冻结薪资，因应大宗商品价格下滑--CEO备忘录

路透墨尔本1月14日 - 根据全球第二大矿商力拓 执行长沃尔什(Sam Walsh)的备忘录，2016年该公司将冻结所有员工的薪资，加大削减成本的努力以因应预期中的大宗商品价格长期下滑问题。

沃尔什表示，他预计2016年形势将比去年还艰难，由于大宗商品价格处于10年低位甚至更低水准，自执行长起所有员工的薪资都不会增加。该公司还要求高管今年减少旅行。

“未来的情况非常严重，”沃尔什在备忘录中说，澳洲矿业刊物Australian Mining首次引述了这份备忘录。

“这种情况不是暂时的，而且我们行业正在进入新常态，这意味着我们必须保持领先一步，”这份发给力拓员工的备忘录说。

沃尔什表示，2009年金融危机以后，采矿业就面临全球经济增长疲弱的压力，现在又加上了中国经济放缓问题。

“这对我们行业造成的压力非常大，而且我们认识到压力不会减轻，这很重要，”沃尔什说。

沃尔什三年前开始掌舵后，力拓就一直在削减成本，外界认为该公司表现好于同业。2007年不合时宜地以380亿美元收购了加拿大铝业后，力拓几乎被贷款淹没，此后大幅削减债务。

“实际上，这种具有挑战性的市场，提供了扩大我们与竞争对手之间差距的机会，”沃尔什说。

力拓发言人拒绝对这份备忘录置评。(完)