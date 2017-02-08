焦点：力拓自信满满 铁矿石业务热潮下大方派息

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透悉尼2月8日 - 全球矿业巨擘力拓(RIO.AX)(RIO.L)周三将焦点放在向股东返还现金，该公司稍早公布获利优于预期，因公司缩减成本，且铁矿石价格强力回升。
这家全球第二大铁矿石生产商表示，将支付高于预期的每股1.70美元年度股利，并宣布5亿美元的股票回购，相当于将约七成基础获利返还给股东。
一年之前，铁矿石价格大跌导致整体产业获利锐减，力拓当时被迫放弃永不缩减股息的政策。
“他们做出一些冒险，这很让人宽慰，”悉尼BT投资管理的资产组合经理Brenton Saunders表示。“让人宽慰的是，他们的降低成本策略还有很大潜力，因此这非常好。”
力拓周三表示，对于2016和2017年节支20亿美元的目标，已经完成了16亿美元。
“我们进入2017年的状况很好。未来五年，我们的团队将从提高生产率计划中额外贡献50亿美元自由现金流，”力拓CEO Jean-Sebastien Jacques 表示。
力拓的基本获利增长12%至51亿美元，高于分析师们预估的48.7亿美元左右，这标志着力拓走出了2015年的糟糕局面，当时该公司的基本获利创下11年最差。
“ 当然给人的感觉是，那个‘高调’的力拓回来了，”Shaw & Partners的分析师Peter O'Connor表示。“力拓为其他大型矿业企业本月公布财报拉开了序幕。”
全年股利远高于外部预估的1.33美元左右，但仍低于2015年的股利水准，而当年股利在一定程度上反映着先前的派息政策。
对于力拓能否在2017年提高对股东的回报、或者是会在各界预估大宗商品价格回档之际持有更多现金，分析师莫衷一是。
力拓财务长Chris Lynch表示，派息及回购规模大于预期，“对股东释出一个强力讯号，”即公司有能力大举派息。
铁矿石价格去年大涨81%，目前卖价在每吨80美元左右，而分析师预期铁矿石价格将回落至55美元附近。
各界担心的是，2017年来自澳洲和巴西数以百万吨计的低成本铁矿石将远大过需求，从而带动价格回落。
不过Jacques表示，更大的威胁在于中国可能扩大重启国内的铁矿，缩减对进口的需求。(完)
(编译 张明钧/李春喜; 审校 蔡美珍/高琦)
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