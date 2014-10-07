澳洲个股：嘉能可7月曾提出与力拓合并，但遭后者拒绝

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
彭博报导称，嘉能可已经与力拓的最大股东中国铝业 进行接触，看后者是否对该交易有意。此后力拓做出上述声明。
彭博引述知情人士报导，嘉能可是最近几周与中国铝业进行接洽的，而且还探询了其他力拓股东的意向，并在研究财务和监管障碍，以考量下一步行动。
出价收购力拓，都要获得中国铝业的同意，因为中国铝业持有力拓9.8%股权。中国铝业对力拓的持股还背负着很大亏损，这些股权于2008年2月以每股60英镑购入，是目前力拓 在伦敦上市股价的两倍，当时中国铝业购入这些股权，是为了阻止必和必拓以1,270亿美元收购力拓。
不过分析师和银行家认为，嘉能可并购力拓有很大阻碍，他们称力拓的股东将希望获得很高的溢价，中国很可能要求并购后的集团出售一些铜和煤资产，而且力拓的保守文化与嘉能可积极进取的精神产生冲突。
花旗分析师称，并购有利于嘉能可，因会使嘉能可像必和必拓一样具有双重上市平台，而且马上获得大规模铁矿石业务，以促进其交易业务；此外，负债率很高的让嘉能可还可以获得力拓的资金，并产生高达80亿美元的协同效应。
花旗估计，两者仅通过合并相邻的澳洲煤炭业务，就能够节省约5亿美元。
嘉能可未立即就洽购力拓做出置评。
嘉能可 股价上涨3.9%。(完)
(编译 王丽鑫/杜明霞; 审校 李春喜)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申