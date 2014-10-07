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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 11:38 BJT

澳洲个股：嘉能可7月曾提出与力拓合并，但遭后者拒绝

彭博报导称，嘉能可已经与力拓的最大股东中国铝业 进行接触，看后者是否对该交易有意。此后力拓做出上述声明。

彭博引述知情人士报导，嘉能可是最近几周与中国铝业进行接洽的，而且还探询了其他力拓股东的意向，并在研究财务和监管障碍，以考量下一步行动。

出价收购力拓，都要获得中国铝业的同意，因为中国铝业持有力拓9.8%股权。中国铝业对力拓的持股还背负着很大亏损，这些股权于2008年2月以每股60英镑购入，是目前力拓 在伦敦上市股价的两倍，当时中国铝业购入这些股权，是为了阻止必和必拓以1,270亿美元收购力拓。

不过分析师和银行家认为，嘉能可并购力拓有很大阻碍，他们称力拓的股东将希望获得很高的溢价，中国很可能要求并购后的集团出售一些铜和煤资产，而且力拓的保守文化与嘉能可积极进取的精神产生冲突。

花旗分析师称，并购有利于嘉能可，因会使嘉能可像必和必拓一样具有双重上市平台，而且马上获得大规模铁矿石业务，以促进其交易业务；此外，负债率很高的让嘉能可还可以获得力拓的资金，并产生高达80亿美元的协同效应。

花旗估计，两者仅通过合并相邻的澳洲煤炭业务，就能够节省约5亿美元。

嘉能可未立即就洽购力拓做出置评。

嘉能可 股价上涨3.9%。(完)

(编译 王丽鑫/杜明霞; 审校 李春喜)
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