力拓称将力争保持铁矿石成本优势

路透悉尼10月9日 - 必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)矢言将超越对手力拓(RIO.AX)(RIO.L)，成为全球最低成本铁矿石产商，对此，力拓亦不甘示弱。

“放心，我们不会坐以待毙，”力拓铁矿石业务执行长哈丁(Andrew Harding)在电话会议上向记者表示。

必和必拓周一公布计划，2014财年的生产成本将由每吨27.50美元降至20美元以下，计划成为成本最低矿商。力拓2014年上半年的成本为每吨20.4美元。

从欧洲到澳洲，许多规模较小、效率较低的矿商，面临生存威胁，力拓及必和必拓等几家超大型矿商，在海运铁矿石市场的占有率更加扩大。

哈丁表示，今年退出市场的矿商供给量将达1.25亿吨，其中6,500万吨来自中国生产商。

现货铁矿石价格9月总计下跌近12%，周三时在79.80美元。

力拓预定今年产量提高9%至2.9亿吨，更长期目标为提高至3.6亿吨。以此规模而言，力拓仅次于巴西淡水河谷(VALE5.SA)。必和必拓则是远远落后排名第三。

哈丁推动一项自动化方案以节省成本，利用自动化工程来开采及运送的铁矿石数量比重，将会日渐提高。根据某些评估，力拓在这方面领先必和必拓多达五年。

哈丁表示，如果力拓的澳洲扩张进度放慢，将会有32个由较小矿商控制的项目，迅速填补市场的供应空档。

“我们争取让更多铁矿石进入市场的原因，就是为了填补空档，”哈丁指出。“如果我们不去补上，别人就会去。”(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)

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