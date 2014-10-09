力拓称将力争保持铁矿石成本优势

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透悉尼10月9日 - 必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)矢言将超越对手力拓(RIO.AX)(RIO.L)，成为全球最低成本铁矿石产商，对此，力拓亦不甘示弱。
“放心，我们不会坐以待毙，”力拓铁矿石业务执行长哈丁(Andrew Harding)在电话会议上向记者表示。
必和必拓周一公布计划，2014财年的生产成本将由每吨27.50美元降至20美元以下，计划成为成本最低矿商。力拓2014年上半年的成本为每吨20.4美元。
从欧洲到澳洲，许多规模较小、效率较低的矿商，面临生存威胁，力拓及必和必拓等几家超大型矿商，在海运铁矿石市场的占有率更加扩大。
哈丁表示，今年退出市场的矿商供给量将达1.25亿吨，其中6,500万吨来自中国生产商。
现货铁矿石价格9月总计下跌近12%，周三时在79.80美元。
力拓预定今年产量提高9%至2.9亿吨，更长期目标为提高至3.6亿吨。以此规模而言，力拓仅次于巴西淡水河谷(VALE5.SA)。必和必拓则是远远落后排名第三。
哈丁推动一项自动化方案以节省成本，利用自动化工程来开采及运送的铁矿石数量比重，将会日渐提高。根据某些评估，力拓在这方面领先必和必拓多达五年。
哈丁表示，如果力拓的澳洲扩张进度放慢，将会有32个由较小矿商控制的项目，迅速填补市场的供应空档。
“我们争取让更多铁矿石进入市场的原因，就是为了填补空档，”哈丁指出。“如果我们不去补上，别人就会去。”(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
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