力拓预计中期内铁矿石价格放缓 不会重回年度定价机制

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透阿姆斯特丹6月26日电---矿业巨擘力拓(Rio Tinto)(RIO.AX)(RIO.L)的一位高层人士周二称,公司预计随着新增供应入市,未来铁矿石价格将放慢,料不会恢复年度定价模式.
力拓国际业务总裁Alan Davies在Metal Bulletin铁矿石会议间隙接受路透采访时说道,"需求前景强劲,但相应的供应良好.从以往来看,目前的铁矿石价格很高,但随着新增供应上马,我们预计中期内价格会放缓."
根据矿业咨询机构Raw Materials Group (RMG),两年内铁矿石的供需可能达到平衡,时机较先前预估稍晚,因政治风险和物流难题抑制了新项目的开展.
RMG预计长期内铁矿石价格约在每吨100-120美元,而短期波动性可能上升.本周的铁矿石报价为每吨140美元左右.
该机构创始人之一的Magnus Ericsson称,中国的经济增长虽会进一步放慢,但仍将继续推动铁矿石需求.
钢铁商浦项钢铁(POSCO)执行长以及力拓竞争对手淡水河谷(VALE5.SA)曾声称可能回归铁矿石年度定价制度,Davies对此评论作出回应,称他预计这不会发生.
"我认为不会回到以前,"他说,"如果铁矿石回归长期定价机制,我个人会很意外,因为我们的客户希望比较短期的定价机制,而这正是我们已经实现的."
Davies称,力拓在澳洲Pilbara和几内亚Simandou这两个主要矿区的铁矿石生产成本相对於其他项目要低.
"我们预测未来七到八年生产商需要增产7亿吨铁矿石来满足需求,而我们在这其中所占的比重约为25-28%."(完)
--编译 吴云凌; 审校 高琦
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